РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о сотрудничестве ведомства с регионом, передает корреспондент РИАМО.

«С правительством Московской областью нас традиционно связывают прочные и плодотворные отношения. Пандемия Covid-19 не стала исключением и только укрепила наше давнее сотрудничество», – сказала Скворцова.

Она отметила, что приоритетным направлением совместной работы в настоящий момент является вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

В рамках данного соглашения предполагается осуществление сотрудничества и координации деятельности правительства Московской области и ФМБА России в сфере развития научно-исследовательской деятельности в области здравоохранения и повышения качества предоставления медицинских услуг. Соглашения действует до 31 декабря 2023 года.

Федеральное медико-биологическое агентство – это федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда.

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