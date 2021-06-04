РИАМО - 4 июн. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Этот документ развивает ранее заключенные соглашения, которые были подписаны в 2011 году. Москва и Самарская область расширят экономическую интеграцию, а также укрепят двусторонние связи в различных сферах. Так, планируется работать по вопросам транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, торговли и многому другому.

Взаимный товарооборот Москвы и Самарской области составляет около 30 млрд рублей.

Самарские предприятия и компании постоянно принимают участие в выполнении столичного госзаказа. С 2019 года было заключено около 3,6 тыс. контрактов на общую сумму 6,9 млрд рублей.

Из столицы в Самарскую область поставляют легковые автомобили, мебель, железобетонные конструкции, бензин и дизельное топливо, шины и покрышки, холодильники и многое другое.

Кроме того, большая роль в сотрудничестве двух регионов РФ связана со сферами образования, здравоохранения и культуры. Например, за 2019-2021 годы около 7 тыс. жителей области прошли лечение в больницах Москвы.