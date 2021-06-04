РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и член исполнительного комитета группы «Савенсия» по России, Центральной и Восточной Европе Борис Бурден в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о создании завода по производству сыров на территории агрокластера в Дмитровском округе, передает корреспондент РИАМО.

«У нас большая поддержка со стороны региона, чтобы производить сыры. Мы планируем построить завод по производству известных марок сыра, которые вы можете найти в Европе», - сказал Бурден.

Проект планируется реализовать с четвертого квартала 2022 года по четвертый квартал 2024 года. Объем производства составит 3,5 т сыра в год. На заводе намерены создать около 50 рабочих мест со средней заработной платой 65 тыс. рублей.

В настоящее время производством сыра в Подмосковье занимается 31 фермерская сыроварня и более 50 промышленных предприятий. В первом квартале 2021 года регион вышел в лидеры по изготовлению сыра в России.

В текущем году в Московской области планируют ввести в строй завод «Сыровар» и Озерецкий молочный комбинат, в 2022 году - четыре предприятия в агропарке «Сырная долина» в Дмитровском округе.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.