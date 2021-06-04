РИАМО - 4 июн. В ходе реорганизации бывшей столичной промзоны «Кунцево» построят 600 тыс. кв м жилья и создадут 1,5 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Главстрой» Андрей Васильев подписали договор о комплексном развитии территории этой промзоны.

На территории бывшей промзоны будет создан жилой квартал. 25% площадей предназначены для переселенцев по программе реновации.

Предполагается, что этот проект будут реализовывать 11 лет. Сумма инвестиций – 100 млрд рублей.

Договор о развитии промзоны «Кунцево» стал третьим по счету соглашением с инвестором, подписанным в рамках программы комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы».

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