РИАМО - 4 июн. Столичные власти заключили с национальной платежной системой «Мир» соглашение о сотрудничестве на 7 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» Владимир Комлев на ПМЭФ-2021 подписали соглашение о сотрудничестве.

Российская столица является городом №1 в мире по числу удобных способов оплаты проезда в общественном транспорте. В минувшем году количество бесконтактных платежей на турникетах метро выросло на 77% по сравнению с 2019 годом и составило свыше 50 млн.

Данное соглашение направлено на развитие информационно-платежных услуг при безналичной оплате проезда, а также повышение эффективности использования национальных платежных инструментов пассажирами общественного и шерингового транспорта столицы.

Кроме того, власти планируют развитие единой мобильной платформы MaaS и единой транспортной платежной системы Московской агломерации. Также приоритетное внимание уделяется развитию инновационных способов оплаты проезда – СБП, FacePay и других.

«Мир» поможет столице внедрить систему скидок на проезд: пассажиры смогут экономить, используя несколько видов общественного транспорта.

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