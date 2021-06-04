РИАМО - 4 июн. Мэр столицы Сергей Собянин и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о взаимодействии для развития в городе сетей подвижной радиотелефонной связи 5G. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Данный документ предусматривает сотрудничество для проведения прикладных исследований, испытаний прототипов и опытных образцов решений, сервисов и услуг, которые будут оказываться с использованием технологии 5G.

В рамках соглашения в мегаполисе запланировать создать индустриальный полигон 5G, разработать перспективные сценарии по использованию технологии мобильных сетей связи пятого поколения.

На базе нового полигона в столице планируются проводить апробацию разных цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, большие данные и многое другое.

Еще на полигоне 5G будут тестировать инновации в различных сферах в условиях, которые близки к реальным. Так, запланировано проводить тестирование разработок в медицине, безопасности, транспорте и так далее.

В рамках подготовки к запуску в мегаполисе сетей 5G «Ростелеком» уже создал 19 пилотных зон сетей. В прошлом году на ВДНХ открыли первую в РФ 5G-лабораторию для решения городских задач – «5G Демо-центр».

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