РИАМО - 4 июн. В Москве проводится проверка по факту смерти 50-летнего директора по ИТ одной из компаний, который скончался во время тренировки по бадминтону в бассейне «Чайка», сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 3 июня. Мужчина играл в бадминтон с 26-летним чемпионом России Александром Зинченко.

По словам Зинченко, они сыграли пару партий, а затем сели, чтобы отдохнуть. Во время отдыха его партнеру резко стало плохо и он потерял сознание.

Прибывшая скорая помощь констатировала смерть мужчины. По данному факту проводится проверка.