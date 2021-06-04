РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор национальной платежной системы «Мир» Владимир Комлев в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) подписали соглашение о развитии безналичной оплаты проезда на общественном транспорте в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«Наша работа над развитием транспортных проектов продолжается, мы будем вместе с правительством Московской области и нашими банками-партнерами развивать для миллионов жителей области – держателей карт «Мир» – новые технологии и возможности оплачивать проезд не только быстро и безопасно, но и выгодно», – сказал генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

Как уточнили в пресс-службе «Мира», в настоящее время в Московской области на всех маршрутах общественного транспорта есть возможность оплаты проезда бесконтактным способом с помощью банковской карты.

«В регионе совершаются сотни тысяч операций в транспорте по картам платежной системы «Мир». Благодаря нашей акции и предоставлении скидок при оплате проезда в 2020 году держатели национальных карт смогли сэкономить более 160 млн рублей», – заявил Комлев.

«Мир» – это национальная платежная система, которая создана на базе отечественных разработок в соответствии с высокими международными стандартами финансовой безопасности.

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