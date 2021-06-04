РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение по развитию, передает корреспондент РИАМО.

Соглашение заключено в целях развития социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан.

«В проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 2018 года приняло участие более 240 тыс. жителей Московской области, 968 из них стали победителями», - сказал Комиссаров.

Он отметил, что помимо конкурса «Лидеры России», школьных программ «Мой первый бизнес», «Большая перемена» и «Олимпиада кружкового движения НТИ.Junior», студенческой олимпиады «Я – профессионал» и проекта «Профстажировки 2.0», в Подмосковье развивается мастерская управления «Сенеж», которая была создана в начале 2019 года.

«Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов». <...> В рамках развития сотрудничества с городским округом Солнечногорск, на территории которого находится мастерская управления, команды слушателей образовательной программы «Звездный путь» будут разрабатывать практико-ориентированные проекты для Солнечногорска», - заключил Комиссаров.

ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня. За 4 июня на стенде Московской области подписали около 40 соглашений с инвесторами.