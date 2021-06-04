РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Севергрупп» Алексей Мордашов в ходе ПМЭФ-2021 подписали соглашение о проведении совместных мероприятий по профессиональной ориентации и профильному обучению подмосковных школьников, передает корреспондент РИАМО.

Программа рассчитана на учеников 8-11 классов школ Московской области и включает в себя выставки, презентации бизнес-проектов школьников, тематические семинары.

«В рамках ИТ-холдинга TalentTech мы создаем экосистему сервисов для развития талантов каждого человека. Раннее выявление талантов и их сопровождение — залог построения общества успешных и счастливых людей», - сказал Мордашов.

Соглашение подразумевает организацию мероприятий по профессиональной ориентации и профильному обучению школьников региона с применением цифровых решений холдинга TalentTech (входит в ООО «Севергрупп»).

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.