РИАМО - 4 июн. За минувшие сутки в Подмосковье вылечились от коронавируса 748 человек, общее число выздоровевших от инфекции в регионе достигло 225 398, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье умерли 7 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 6 187 человек с Covid-19.

За 24 часа в Московской области подтвердили коронавирус у 766 человек, общее число выявленных случаев - 274 249.

Жителям Подмосковья советуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В регионе продолжается вакцинация жителей от инфекции. Сделать прививки можно в мобильных пунктах и городских поликлиниках.

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