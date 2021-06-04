РИАМО - 4 июн. За последние сутки столичные медики вылечили от коронавирусной инфекции 2318 пациентов, с начала пандемии в городе выздоровели после заболевания 1 072 425 человек, сообщает московский оперштаб.

Также за сутки в столице выявили 2817 новых случаев заражения, госпитализировали 1170 человек.

За прошедшие сутки скончались 58 пациентов, всего в мегаполисе умерли 20 352 человека.

С начала пандемии в городе зафиксировали 1 192 174 случая коронавируса.

Москвичам напомнили, что при возникновении любых симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача.

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