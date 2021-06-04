РИАМО - 4 июн. В Подмосковье за минувшие сутки выявили 766 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 274 249 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Также за сутки скончались семь пациентов, всего в регионе умерли 6187 человек, у которых был положительный результат теста на данную инфекцию.

В Московской области продолжается вакцинация жителей от Covid-19. Все желающие могут бесплатно привиться в мобильных пунктах и городских поликлиниках.

В Подмосковье действует масочный режим. Жителей просят носить маски в общественных местах и пассажирском транспорте.

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