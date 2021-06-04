РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов подписали соглашение по популяризации фермерской продукции и продвижению сельского туризма, передает корреспондент РИАМО.
Он отметил, что Московская область активно поддерживает и продвигает это направление – порядка 50 подмосковных фермеров уже вовлечены в данную сферу.
Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и президент Российского союза туристской индустрии (РСТ) Андрей Игнатьев на ПМЭФ-2021 подписали соглашение о сотрудничестве. Союз имеет сеть представителей в 28 странах, они помогают создавать интересные для иностранцев туристические программы.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. За прошедшие годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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