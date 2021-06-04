РИАМО - 4 июн. Экономическое развитие регионов в стране невозможно без поддержки федерального центра, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме прошла презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах страны, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Подмосковье заняло в нем седьмое место. Первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов отметил, что власти Московской области совершили настоящий прорыв в период пандемии, чтобы поддержать экономику региона.

«Мы стараемся все самое лучшее перенять, активно работать с федеральным центром. Сам малый бизнес и бизнес впервые такую (поддержку - ред.) ощутил. Одно дело говорить, что будет помощь, а другое - получить средства на расчетный счет», - сказал Воробьев в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что каждый регион страны делает все, чтобы экономика росла.

«Это единственный способ обеспечить перемены. Все, кто делает прорыв, заслуживает особого уважения. Мне очень приятно, что в правительстве (РФ - ред.) есть партнеры, которые разбираются в деталях», - уточнил губернатор.

ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня. За 4 июня на стенде Подмосковья подписали порядка 40 инвестсоглашений.