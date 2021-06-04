РИАМО - 4 июн. Экономическое развитие регионов в стране невозможно без поддержки федерального центра, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме прошла презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах страны, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Подмосковье заняло в нем седьмое место. Первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов отметил, что власти Московской области совершили настоящий прорыв в период пандемии, чтобы поддержать экономику региона.
Он отметил, что каждый регион страны делает все, чтобы экономика росла.
«Это единственный способ обеспечить перемены. Все, кто делает прорыв, заслуживает особого уважения. Мне очень приятно, что в правительстве (РФ - ред.) есть партнеры, которые разбираются в деталях», - уточнил губернатор.
ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня. За 4 июня на стенде Подмосковья подписали порядка 40 инвестсоглашений.
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