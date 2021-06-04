РИАМО - 4 июн. Сокращение ограничений для предпринимательства даст возможность развиваться экономике регионов и страны в целом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что без развития экономики невозможно делать жизнь в регионах лучше.
В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме прошла презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленного АСИ.
Московская область заняла в рейтинге АСИ седьмое место. Как отметил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, подмосковным властям удалось совершить настоящий прорыв.
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