РИАМО - 4 июн. Власти Подмосковья продолжат развивать инвестиционную привлекательность региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы будем очень стараться. <…> У нас даже в ковидный год развивается бизнес, заполняются индустриальные парки, но как вся моя команда говорит: «инвесторов много не бывает», - сказал Воробьев на площадке ПМЭФ.

Он отметил, что регион продолжит работать в тесном сотрудничестве с федеральным центром.

«Мы одна команда. Надеюсь, что с вашей поддержкой будет подниматься вверх и обеспечим экономический рост, а это значит перемены», - заключил губернатор.

В пятницу на ПМЭФ-2021 прошла презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленного АСИ. Московская область заняла в нем седьмое место. Как отметил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, для этого власти Подмосковья совершили настоящий прорыв.

ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня. На стенде Подмосковья на форуме представлено семь региональных брендов и 100 кг местных сыров. За 4 июня на стенде Московской области было подписано порядка 40 соглашений с инвесторами.