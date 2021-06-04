РИАМО - 4 июн. В столице на выходных прогнозируется теплая погода, также ожидается гроза, сообщается на сайте «Метеовести».

В мегаполисе будет переменная облачность. Шестого июня прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Температура ожидается в районе плюс 23 – плюс 25 градусов.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, ветер на выходных будет восточный, северо-восточный, его скорость составит 6-11 м/с.

Атмосферное давление будет в районе 748-751 мм рт. ст.

Прогноз погоды на начало лета 2021>>