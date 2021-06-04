РИАМО - 4 июн. За последние сутки в Москве выявили 2817 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в столице зафиксировали 1 192 174 случая инфицирования, сообщает оперштаб города.

В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от инфекции. Прививки делают в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Это бесплатно и добровольно.

Также в городе действует масочно-перчаточный режим. Надевать средства индивидуальной защиты нужно во всех общественных местах.

За последние сутки в России подтверждено 8947 новых случаев коронавируса, зафиксировано 377 летальных исходов, полностью выздоровели 8530 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 5 108 129 случаев Covid-19, умерли 123 037 пациентов, выздоровели 4 720 512 человек.

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