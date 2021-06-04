РИАМО - 4 июн. На участках Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц в столице – от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны – планируют уложить асфальт по технологии «единого ковра», сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ремонтные работы пройдут с 23:00 11 июня до 05:00 14 июня. Они будут идти ускоренными темпами в круглосуточном режиме. Всего специалисты заменят 49 тыс. кв. м дорожного покрытия.

«На время проведения работ движение автотранспорта на участке общей протяженностью 1,5 км будет полностью перекрыто для автомобилей», – сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что информацию заблаговременно донесут до горожан, чтобы они спланировали свои поездки в центр с учетом грядущих изменений.

Дорожное покрытие на данном участке последний раз меняли в 2017 году по технологии бесшовной укладки «единым ковром», что позволило четыре сезона эксплуатировать улицу без ремонта.

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