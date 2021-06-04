РИАМО - 4 июн. Правоохранители задержали 51-летнего жителя Мытищ, которого подозревают в убийстве его 88-летней матери, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В ведомстве полагают, что 2 июня текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время бытового конфликта не менее шести раз ранил пожилую женщину в область шеи, груди и туловища.

Пенсионерка скончалась на месте происшествия. После этого мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Во время осмотра места происшествия изъят нож, а также смывы. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.