РИАМО - 4 июн. Власти Подмосковья совершили настоящий прорыв в период пандемии Covid-19, чтобы поддержать экономику региона, сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
В пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Московская область заняла в нем седьмое место.
Он отметил, что в регионе реализовано много важных проектов в цифровой сфере.
«Знаю, что было много сделано прорывов. Тот результат, который получен Московской областью, - это высочайшее проявление доверие бизнеса к руководству области», - сказал Белоусов.
ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня. За 4 июня на стенде Подмосковья подписали около 40 соглашений с инвесторами.
Около 55 тыс новых рабочих мест планируют создать в Подмосковье по итогам ПМЭФ>>
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