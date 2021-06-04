РИАМО - 4 июн. Власти Подмосковья совершили настоящий прорыв в период пандемии Covid-19, чтобы поддержать экономику региона, сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

В пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовленного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Московская область заняла в нем седьмое место.

«Это фантастическая история успеха. Этот регион один из самых пострадавших в пандемию. <...> Я не понимаю, честно скажу, как вам удалось сохраниться в десятке. Это колоссальный успех», - сказал Белоусов.

Он отметил, что в регионе реализовано много важных проектов в цифровой сфере.

«Знаю, что было много сделано прорывов. Тот результат, который получен Московской областью, - это высочайшее проявление доверие бизнеса к руководству области», - сказал Белоусов.

ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня. За 4 июня на стенде Подмосковья подписали около 40 соглашений с инвесторами.

Около 55 тыс новых рабочих мест планируют создать в Подмосковье по итогам ПМЭФ>>