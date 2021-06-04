РИАМО - 4 июн. Молодожены смогут с июля пожениться в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, прием заявлений на регистрацию уже открыт, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что необычные площадки пользуются спросом для проведения свадеб. Уже занято 85% мест на лето.

«Поэтому мы открываем еще одну локацию для заключения брака – павильон «Космос» на ВДНХ. Молодожены уже сегодня могут выбрать одну из доступных дат до конца года и подать заявление. Первые бракосочетания состоятся уже в июле», – сказала Ракова.

Регистрации брака в центре «Космонавтика и авиация» будут проходить в подкупольной зоне на фоне вращающейся планеты Земля. Величественный купол высотой 60 м является визитной карточкой павильона.

Подать заявление на заключение брака можно онлайн через портал mos.ru и портал госуслуг. Кроме того, это можно сделать, придя лично во Дворец бракосочетания на ВДНХ. Госпошлина остается прежней – 350 рублей, а при подаче заявления онлайн – 245 рублей.