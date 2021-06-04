РИАМО - 4 июн. Торгово-бытовой комплекс в районе Западное Дегунино на севере столицы получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Трехэтажное здание находится по адресу: Березовская улица, дом 15А. Строительством занимался инвестор.
В торговом центре разместятся магазины и предприятия бытового обслуживания, ресторан, офис администрации, комната отдыха. Для удобства посетителей смонтированы лифты, эскалаторы и подъемник.
Для посетителей также доступна подземная парковка на 40 мест и открытый паркинг на 34 места. Прилегающая территория озеленена и благоустроена.
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