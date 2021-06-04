РИАМО - 4 июн. Эксперты считают, что жителям РФ не стоит продавать доллары после того, как Минфин РФ сообщил о решении изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), передает РИА Новости.

За месяц долю доллара в средствах фонда планируют сократить до нуля, британского фунта — до 5%. Кроме того, доля японской иены также будет на уровне 5%, евро - увеличится, сообщил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Личные валютные стратегии не должны определяться заявлениями министра финансов», — отметил эксперт компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

Глава департамента инвестиционного анализа и обучения «Универ капитала» Андрей Верников уточнил, что при высоких ожиданиях инфляции, влияющих на поведение потребителей (например, на повышенный спрос на квартиры и машины), цены будут повышаться, и российский рубль не будет обладать крепкими позициями. Именно поэтому сейчас стоит оставить накопления в долларах.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко добавил, что данное сообщение может оказать только определенное психологическое влияние на рынок.

«Средства ФНБ включены в состав золотовалютных резервов (ЗАР – ред.), которыми управляет ЦБ. Теоретически, если регулятор начнет менять валютную структуру ЗВР, ему будет достаточно купить на доллары другую зарубежную валюту. Такие операции не коснутся рубля», — сказал он.