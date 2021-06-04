РИАМО - 4 июн. Экономика столицы продолжает испытывать серьезную нагрузку в связи с пандемией коронавируса, однако большинству отраслей удалось сделать шаг вперед, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря политике президента РФ Владимира Путина были приняты серьезные программы поддержки, уточнил Собянин.

«Самое важное, что несмотря на беспрецедентные вызовы пандемии, мы не остановили развитие города. Мы после 2-3 месяцев первого шока раскрыли возможность работы всех отраслей.<...> И в течение года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы выдерживаем это давление», - сказал столичный градоначальник на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что для поддержки и развития экономики серьезную нагрузку испытывает система здравоохранения, социальной поддержки.

«Я хочу слова благодарности сказать нашим предпринимателям, бизнесу. <...> Огромное количество предприятий <...> даже улучшили свои экономические показатели, большинство отраслей сделали шаг впернд», - заключил Собянин.

ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня. На стенде Подмосковья на форуме представлено семь региональных брендов и 100 кг местных сыров. За 4 июня на стенде Московской области было подписано порядка 40 соглашений с инвесторами.

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