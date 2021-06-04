РИАМО - 4 июн. В текущем году специалистам предстоит закончить реконструкцию 10 столичных кинотеатров советских времен, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Несколько лет назад за счет частных средств в Москве началась масштабная реконструкция 39 бывших советских кинотеатров. На месте уже обветшавших построек сегодня создаются современные районные центры притяжения горожан», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что за время реализации проекта удалось уже закончить реконструкцию восьми старых кинотеатров. Эти объекты уже превратились в районные центры, последний из них – «Саяны» был открыт в прошлом месяце.

«Сейчас продолжается реконструкция еще 22 кинотеатров, десять из них планируют реконструировать до конца года», - добавил Бочкарев.

По словам заммэра, концепция проекта основана на том, чтобы предоставить жителям спальных районов качественный и разнообразный досуг в шаговой доступности от дома.

В большинстве кинотеатров продолжат показывать фильмы, однако внутри помещения расширят. Там появятся кафе и рестораны, современные фуд-холлы, развлекательно-образовательные клубы для детей, спортивные студии, площадки для проведения мастер-классов и других мероприятий, семейные досуговые центры, книжные магазины, сетевой супермаркет и товары для дома.

При этом каждый кинотеатр наполняют, исходя из потребностей жителей конкретных районов.

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Выставка традиционно проходит под патронатом правительства Москвы, комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), при поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города.

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