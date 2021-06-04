РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Президент компании «Петровакс» из Подольска Михаил Цыферов принял активное участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и рассказал о сотрудничестве с китайскими партнерами в области разработки и производства вакцин, сообщила пресс-служба предприятия.

2 июня Цыферов выступил спикером в двух сессиях, посвященных теме лекарственной безопасности: «Иммунизация как точка привлечения инвестиций: как пандемия изменит в целом рынок разработки вакцин» и «Социально ориентированный бизнес: фармацевтическая отрасль в интересах пациентов».

Он отметил, что вакцинопрофилактика является недооцененной отраслью здравоохранения. Благом, к которому общество привыкло и перестало ценить должным образом.

«Но сейчас ситуация меняется, мы видим большое общественное внимание к коронавирусу. Безусловно, рано или поздно вирус пройдет, а инвестиции, производственные мощности и компетенции останутся. Поэтому важно сохранять и развивать иммунобиологическую промышленность в целом», - сказал Цыферов.

Он также рассказал о сотрудничестве с китайскими партнерами в области разработки и производства вакцин.

«Партнерские отношения с CanSino расширяют возможности не только в плане удовлетворения спроса на вакцину от коронавируса, но и позволяют обеспечить приток дополнительных инвестиций и знаний», - подчеркнул Цыферов.

Компания «Петровакс» первая запустила клиническое исследование III фазы вакцины «Конвидеция» среди стран-участниц международного исследования и провела его на самом высоком уровне.

Компания получила возможность выйти на новые рынки. Цыферов выразил надежду, что этим проектом компания стала полезна в целом иммунобиологической индустрии. Она привнесла новые компетенции и инвестиции в российскую медицинскую науку, в очередной раз продемонстрировав ее качество на международной арене. Проект развивается согласно планам, и компания готовится к первым экспортным поставкам.

В России компания локализовала и производит вакцину «Превенар 13» в сотрудничестве с компанией Pfizer. Это одна из самых дорогих регулярно применяемых в национальных календарях вакцин в мире. При этом стоимость вакцины на российском рынке является самой низкой.

Участие главы компании в деловой программе стало продолжением подписания декларации о политике в области разработки, производства, контроля качества и мониторинга безопасности лекарственных средств между компаниями-членами Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС).

ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня. В текущем году его деловую программу посвятили вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.