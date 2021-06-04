РИАМО - 4 июн. Рабочие приступили к благоустройству парка Летчиков-испытателей, который находится в столичном районе Тропарево-Никулино, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Парк расположен на улице Академика Анохина.

При разработке концепции благоустройства было учтено мнение участников проекта «Активный гражданин».

Раньше на месте парка располагался учебный аэродром. В парке планируют установить солнечные часы в форме военного самолета Су-15 и скульптуру стрижей. Этих птиц называют «королями неба».

Предстоит отремонтировать детские площадки, привести в порядок дорожки и тропинки. Еще там планируется высадить новые деревья, кустарники, сделать клумбы. Кроме того, в парке появятся уличные качели, площадка для дрессировки собак.

Также планируют провести работы по благоустройству восьми прилегающих к парку дворов.