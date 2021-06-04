РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Глава Котельников Сергей Жигалкин провел рабочее совещание с городскими предприятиями по вопросу обслуживания ливневого коллектора в промзоне, так, могут установить тарифы на поддержание его в нормативном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основным вопросом расширенного заседания стало обслуживание ливневых канализаций, расположенных в промзоне Силикат. На прошлой неделе Жигалкин провел выездное совещание на территорию предприятия ООО «Трак-Бетон». С его представителями решили провести расширенную встречу с остальными предпринимателями, которые осуществляют на этой территории свою деятельность.

Проблемой этого участка является постоянный засор ливневой канализации, которая перестает функционировать в полном объеме. В результате чего разрушается дорожное полотно в связи с подтоплениями, возникающими после дождей.

«Если бы коллектор проходил только вдоль дороги, то этот вопрос бы не обсуждался. Мы бы приняли его на баланс для обслуживания. Но ливневые стоки поступают с территорий предприятий и частных лиц», - сказал Жигалкин.

Он предложил рассмотреть необходимость содержания ливневой канализации и установить тарифы, так как из-за отсутствия плановых работ ливневый коллектор не функционирует должным образом. Присутствующие поддержали данное предложение.

В заключение встречи был намечен план работ, который администрация города будет реализовывать во взаимодействии с каждым предприятием.