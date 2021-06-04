РИАМО - 4 июн. Московская область заняла седьмое место в рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, на первом месте - столица, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

Традиционно итоги рейтинга объявляют на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Седьмое место - Московская область, Новгородская область, Краснодарский край», - сказала Чупшева.

На шестом месте находятся Нижегородская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Она отметила, что пятое место занял Башкортостан, четвертое - Тульская область, третье - Тюменская область, второе - Татарстан.

ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня. На стенде Подмосковья на форуме представлено семь региональных брендов и 100 кг местных сыров. За 4 июня на стенде Московской области было подписано порядка 40 соглашений с инвесторами.

Около 55 тыс новых рабочих мест планируют создать в Подмосковье по итогам ПМЭФ>>