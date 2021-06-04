РИАМО - 4 июн. За 2021 год в столице планируют благоустроить около 5 тыс. различных объектов, работы будут выполнены до 1 сентября, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

«Идет масштабная работа на объектах благоустройства. 2021 год будет ударный. Надо отметить, что около 5 тыс. различных объектов, начиная от дворовых территорий, заканчивая знаковыми объектами, парками до 30 гектаров, в этом году будут благоустроены», - сказал Бирюков.

Он добавил, что сейчас работы идут повсеместно. На объектах благоустройства работает около 40 тыс. человек и приблизительно 2 тыс. единиц различной строительной вспомогательной техники.

Заммэра подчеркнул, что основная задача – выполнить основную часть работы до 1 сентября.

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