РИАМО - 4 июн. Москва уже на равных конкурирует с лучшими городами мира, поэтому все проекты должны выполняться максимально качественно без экономии времени и средств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва – самый большой город Европы и один из крупнейших городов мира. Мы встроены во весь мир. И если город не может конкурировать с другими мировыми городами, то начинает терять свое будущее. Поэтому мы просто обязаны быть лучше других», - пишет мэр в своем личном блоге.

Он считает, что мегаполис должны сравнивать уже не российскими городами, а с Парижем, Лондоном, Нью-Йорком. По его словам, молодых людей в Москве ничего не держит, они знают языки и специальности и могут уехать жить в любое место мира. А ведь это самые развитые и лучшие из лучших, поэтому допускать оттока нельзя, подчеркивает мэр.

Сергей Собянин сказал, что в Москве уже лучший транспорт, парки, дороги, школы, поликлиники.

Мэр отметил, что те проекты, на которых сэкономили и реализовали их проходным образом, не приносят толка. Проекты должны работать десятилетиями, заключил столичный градоначальник.

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