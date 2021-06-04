РИАМО - 4 июн. Столичный общегородской благотворительный сервис, который заработал с ноября 2020 года на портале mos.ru, теперь доступен и в мобильном приложении «Моя Москва», сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

Сервис доступен в версиях для операционных систем iOS и Android. Горожане могут сделать адресное пожертвование на программы 42 НКО, которые поддерживают тяжелобольных людей и граждан с особенностями здоровья, малоимущие семьи и бездомных животных.

«Более чем за полгода работы на портале mos.ru сервис доказал свою востребованность и полезность. Москвичи сделали с его помощью уже 17 тыс. переводов на благотворительность. Теперь для удобства пользователей мы интегрировали эту функцию и в городское мобильное приложение», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Для того, чтобы отправить пожертвование, нужно выбрать программу и указать сумму перевода. Сделать взнос можно с помощью банковской карты или функции Apple Pay. После проведения платежа на указанный при регистрации email придет квитанция.

Фонды, которые принимают участие в данном проекте, публикуют ежеквартальные отчеты о расходовании полученных денег на сайте «Душевная Москва», и их количество постоянно растет.

Московский общегородской благотворительный сервис в январе 2021 года стал лауреатом престижной премии Big Innovation Awards, а в мае получил международную премию German Innovation Award.

Более 7 млн услуг получено с помощью приложения «Моя Москва» в 2020 г>>