РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска ликвидировали крупный пожар в промзоне на улице Ленина. На площади 3,5 тыс. кв. м там горело вторсырье из пластика и полиэтилена, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

3 июня в 16:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании мусора на открытой площадке предприятия по сбору и переработке пластика в микрорайоне Климовск на улице Ленина, 1.

В 16:55 объявили ранг пожара номер 2 и направили туда ПСО-1 (химический) ГКУ МО «Мособлпожспас» для проведения замеров предельно допустимой концентрации химических веществ.

К тушению пожара привлекли два пожарных вертолета Ка-32 от Московского авиационного центра. В 18:20 объявили ранг пожара номер 3. Тушение осложнял сильный ветер и большая загруженность горящими материалами.

В 20:23 локализовали пожар на площади 3,5 тыс. кв. м. В 20:40 ликвидировали открытое горение. Последствия пожара ликвидировали в 6:16 пятницы. Пострадавших нет.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 39 единиц техники, 107 человек.