РИАМО - 4 июн. Центробанк России в пятницу отозвал лицензию у акционерного общества «РФИ Банк», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Финансовая организация осуществляла свою деятельность 21 год. По данным на 1 февраля 2021 года, объем нетто-активов банка составил 5,3 млрд рублей, объем собственных средств — 0,7 млрд рублей.

Кредитная организация занимала 303-е место по размеру активов среди банков России.

Банк проводил расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций, эквайринг и транзакционный бизнес.