РИАМО - 4 июн. Задержан 27-летний уроженец ближнего зарубежья, подозреваемый в покушении на сбыт 200 г героина, сотрудники ГИБДД нашли наркотики у него в машине на автодороге «Урал» в городском округе Луховицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«При беседе с полицейскими водитель иномарки пояснил, что едет в Пензу, вел себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Под капотом они нашли пакет, внутри которого находилось 100 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Поже экспертиза показала, что это героин общей массой около 200 г.

Мужчина пояснил, что забрал закладку в Одинцовском округе и вез наркотики в Пензу, чтобы заложить там.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

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