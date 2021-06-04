РИАМО - 4 июн. Завершается монтаж траволаторов в новом входном павильоне Московского зоопарка, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Полностью работу планируют закончить во второй половине текущего года. Специалисты уже возвели монолитный конструктив (коробка) здания, построили внутренние стены и перегородки.

Продолжаются отделочные работы. Входной павильон будет логическим продолжением сложившегося ансамбля.

Новый вход на территорию зоопарка появится в нескольких метрах от станции метро «Баррикадная». В павильоне будут билетные кассы, турникеты, сувенирные магазины, кафе и образовательный центр, где будут проходить культурно-просветительные мероприятия.

Строящийся пешеходный мост в Московском зоопарке откроют в августе>>