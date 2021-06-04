РИАМО - 4 июн. Завершается монтаж траволаторов в новом входном павильоне Московского зоопарка, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Полностью работу планируют закончить во второй половине текущего года. Специалисты уже возвели монолитный конструктив (коробка) здания, построили внутренние стены и перегородки.
Продолжаются отделочные работы. Входной павильон будет логическим продолжением сложившегося ансамбля.
Новый вход на территорию зоопарка появится в нескольких метрах от станции метро «Баррикадная». В павильоне будут билетные кассы, турникеты, сувенирные магазины, кафе и образовательный центр, где будут проходить культурно-просветительные мероприятия.
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