РИАМО - 4 июн. Минпромторг РФ, Минсельхоз РФ и ФАС займутся решением конфликта между ритейлерами и производителями, который мешает остановить рост цен на основные продукты питания в стране, сообщил замглавы министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов на ПМЭФ-2021.

Ранее во время пандемии в России искусственно снизили закупочные цены на продукты питания, чтобы поддержать экономику. Но теперь производители жалуются, что ритейлеры пользуются этим и продают яйца, курицу, говядину, гречку значительно дороже льготной цены, по которой покупают их.

«Производители пожаловались по адресу. После ПМЭФ мы проведем такую «домашнюю работу», направленную на то, чтобы оказать, используя справедливую цену, помощь хозяйствам. Да, мы будем решать поднятую в обращении проблему», - сказал Виктор Евтухов в интервью газете «Известия».

Подорожание продуктов в стране министр объяснил ростом расходов сельхозпроизводителей. Это связано с подорожанием кормов для животных, оборудования и т.д.

По словам Евтухова, в правительстве не собираются заниматься правовым регулированием отношений хозяйствующих объектов, чтобы не нарушать баланс рынка вмешательством.