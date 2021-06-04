РИАМО - 4 июн. К середине июля в столице планируют раскрыть 99% участников пострегистрационного клинического исследования вакцины «Спутник V», кто из них получил прививку, а кто плацебо, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы постепенно завершаем процесс «расслепления» участников пострегистрационного клинического исследования вакцины «Спутник V». К середине июля мы планируем «расслепить» 99% добровольцев. В августе, получили ли они вакцину или плацебо, узнают оставшиеся участники», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что тех, кто в рамках исследований получил прививку, приглашают за сертификатом о вакцинации. По ее словам, тех, кто получил плацебо по желанию будут записывать на вакцинацию.

Вакцинация в рамках пострегистрационного клинического исследования вакцины началась в Москве 9 сентября.

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