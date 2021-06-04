РИАМО - 4 июн. В июне столичные парки для жителей и гостей города подготовили онлайн-мероприятия в своих соцсетях, на которых расскажут о современном искусстве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Instagram-аккаунте парка «Красная Пресня» 6 июня в 12:00 пройдет онлайн-лекция «Почему ваш черный квадрат не купят за 100 000 $?», на которой искусствовед объяснит зрителям, что такое современное искусство, как научиться его понимать и почему не каждая странная картина становится шедевром.

На странице «ВКонтакте», Facebook и Instagram Бабушкинского парка 8 июня пройдет мастер-класс для детей в возрасте от трех лет, на котором научат делать оригинальную закладку для книг в технике оригами.

Также 8 июня в 16:00 в Zoom музей-заповедник «Коломенское» проведет для всех желающих онлайн-экскурсию «Деревянная крепость XVII века», которая посвящена Моховой башне, расположенной на территории музея. Для участия в экскурсии необходимо приобрести билет.

На страницах «ВКонтакте», Facebook и Instagram парка «Сокольники» 9 июня в 14:00 пройдет онлайн-тренировка для любителей кататься на скейтборде.

А 11 июня в 18:00 в социальных сетях Воронцовского парка состоится лекция ветеринара, который расскажет, как защитить питомцев от укусов клещей и блох.