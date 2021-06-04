РИАМО - 4 июн. Спортивный комментатор Алексей Андронов жестко раскритиковал сборную России по хоккею, которая проиграла канадцам в четверти финала чемпионата мира, сообщает «Газета.ru».

Матч завершился со счетом 1:2 с овертаймом.

«Это какое-то фантастическое позорище. Проиграть составом с Бобровским и 6 защитниками из НХЛ этой Канаде. Где Адам Хенрик и Диллон Дюбе — звезды. «Красная машина» едет дальше. «Красная машинка» лежит в кювете. На боку» — написал Андронов в своем Telegram-канале.

Среди канадцев шайбу забили Адам Хенрик и Эндрю Манджапане, а среди россиян выделился Евгений Тимкин.

Из-за допинговых санкций сборная России выступает без национальной символики под нейтральным названием «Олимпийский комитет России».