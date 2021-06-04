РИАМО - 4 июн. В столичных вузах начали прививать от коронавирусной инфекции, мобильные пункты появляются в популярных общественных местах города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы очень хотим, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции было удобно и комфортно как можно большему числу людей. Для этого мы регулярно обновляем список пунктов вакцинации, выездные бригады принимают жителей в популярных общественных местах», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что среди студентов многие хотят привиться от коронавируса. Но некоторые до сих пор не прошли вакцинацию из-за занятости. Именно поэтому у студентов вузов теперь есть возможность сделать прививки прямо на территории учебных заведений.

На предложение о вакцинации откликнулся в 21 вуз Москвы. В Государственном университете управления вакцинация уже началась, а с Московским государственным лингвистическим университетом, Московским физико-техническим институтом, школой-студией МХАТ, Российским университетом дружбы народов, Московским городским педагогическим университетом и другими учреждениями уже началось взаимодействие.

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