РИАМО - 4 июн. В 2022 году россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы, официальные праздничные дни объявят с 31 декабря по 9 января, сообщает ТАСС.

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе. <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», - сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на ПМЭФ-2021.

Он добавил, что майские праздники в 2022 году также будут длинными и займут по четыре дня каждый.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа будет посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.