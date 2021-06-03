РИАМО - 3 июн. Под окнами многоэтажки на северо-востоке столицы обнаружили тело ребенка 2017 года рождения, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ребенка нашли около жилого дома в Студеном проезде. Малолетний проживал с родителями на 7 этаже. Судя по повреждения, ребенок упал с высоты. В момент трагедии его родители были в квартире.

Бабушкинской межрайонной прокуратуре предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего. Также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию ребенка.

На месте ЧП находится заместитель Бабушкинского межрайонного прокурора Илья Тимофеев.