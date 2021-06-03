РИАМО - 3 июн. В столице начали устанавливать оборудование на машины первых тестировщиков каршеринга для друзей «Рули», сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Ольховиков пользуется машиной не больше трех раз в неделю. На авто он ездит на работу, а по выходным — на дачу. Тем не менее, преимущественное количество времени машина проводит во дворе.
«Рули» — это сервис, который дает возможность любому человеку сдать свой личный автомобиль в аренду другим людям. При этом автовладелец сам решает, кто возьмет его машину в аренду.
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