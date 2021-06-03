РИАМО - 3 июн. В столице начали устанавливать оборудование на машины первых тестировщиков каршеринга для друзей «Рули», сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Для меня проект «Рули» — это возможность помочь другу и поделиться своим автомобилем, при этом не тратить самое дорогое — время на передачу ключей, а еще это отличный способ получить дополнительный доход, сэкономить на парковке и техобслуживании», — сказал участник пилотного проекта «Рули» Дмитрий Ольховиков.

Ольховиков пользуется машиной не больше трех раз в неделю. На авто он ездит на работу, а по выходным — на дачу. Тем не менее, преимущественное количество времени машина проводит во дворе.

«Рули» — это сервис, который дает возможность любому человеку сдать свой личный автомобиль в аренду другим людям. При этом автовладелец сам решает, кто возьмет его машину в аренду.