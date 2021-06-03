РИАМО - 3 июн. Свыше 2 млрд руб инвестирует компания «РТ-Инвест» в переработку стройотходов, предприятия компании появятся на четырех площадках Московской области, сообщает пресс-служба АО «РТ-Инвест».

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин и генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

«С 1 июня в регионе начинает работать новая система обращения со строительными отходами. Все грузовики, которые едут с грунтами и стройотходами должны иметь электронный талон. Его можно получить через портал Госуслуг. Это поможет навести порядок в лесах, на обочинах вдоль дорог, избежав несанкционированных сбросов мусора», – сказал Разин.

Он добавил, что помимо сказанного, за машинами, которые обеспечивают подобные услуги, вводится цифровой контроль, необходимый для того, что исключить тех, кто применяет серые и незаконные схемы. Из-за этого важно создавать цивилизованные площадки для утилизации стройотходов, а подписанное соглашение представляет собой очередной шаг в этом направлении.

Компания планирует создать инфраструктуру обращения со стройотходами, которая будет основываться на принципах максимальной прозрачности – от сбора и транспортирования до сортировки и переработки.

Так, на комплексы предприятия планируется поступление отходов четвертого-пятого класса опасности, в своем большинстве – это отходы, которые появляются после ремонта в многоквартирных и частных домах. Контроль за фракциями планируется организовать от контейнерной площадки до комплекса по переработке. Проследить весь путь отходов позволит система ГЛОНАСС. Кроме того, отходы будут проходить радиационный контроль и взвешивание.

«Строительные отходы сегодня – это неупорядоченная отрасль. Мы ожидаем, что инициатива Московской области позволит создать высокотехнологичную инфраструктуру по опыту системы обращения с ТКО», – сказал Шипелов.

Первый комплекс по переработке стройотходов компании откроется летом. Сепараторы смогут отбирать восемь фракций, включая металлы, полимеры, макулатуру, стекло, древесину, а также щебень, песок, гравий, песчаные и щебеночные смеси. Во вторичный оборот пойдут ценные фракции. Так, из пластика после переработки станет возможным создание элементов городских сооружений, канцелярских товаров, а также дорожного покрытия.

Измельченная в щепки древесина сгодится для благоустройства территорий, а бетонные конструкции после ремонта станут гравием – незаменимым элементом для укрепления откосов и склонов, отсыпки съездов, обустройства искусственных водоемов и укладки фундамента.