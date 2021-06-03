РИАМО - 3 июн. В Подмосковье за май установили и интегрировали в систему «Безопасный регион» 686 камер наблюдения, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Система видеонаблюдения «Безопасный регион» в настоящее время включает в себя более 66 тыс. видеокамер, расположенных в муниципальных образованиях Подмосковья», – сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Он добавил, что обзорные видеокамеры ставят на подъездах многоквартирных домов, в общественных местах, дворах, парках, а также на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках.

Система помогает ловить преступников и выполнять профилактику преступлений и правонарушений.

Места, куда необходимо установить камеры, определяются межведомственными рабочими группами в городских округах с учетом анализа ситуации и рекомендаций правоохранителей. С предложением по развитию системы видеонаблюдения в муниципалитете можно обратиться в местную администрацию.

Кроме того, каждый год на портале «Добродел» проходит голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». В рамках него можно проголосовать за адрес, где нужно поставить камеру. Голосование текущего года уже завершено.