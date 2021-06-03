РИАМО - 3 июн. В текущем году услугами городских велопрокатов в столице воспользовались более 1,4 млн раз с начала сезона, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Выбор горожанами такого рода транспорта поддерживается ведомством, которое также помогает столичному Дептрансу развивать нужную для этого инфраструктуру.

Так, комплекс создает новые велодорожки и обновляет имеющиеся, устанавливает станции велопроката, а летом – наносит временные оранжевые велосипедные полосы.

В настоящее время специалисты КГХ обновили разметку постоянных велодорожек на 69 улицах города.

Велодорожки отделяются от проезжей части двумя параллельными линиями с диагоналями внутри. В местах повышенной опасности наносится противоскользящее покрытие красного цвета. Разметка выполняется с использованием долговечных пластичных материалов.

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