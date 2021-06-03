РИАМО - 3 июн. В столице запустят проект подготовки кадров для промышленности «Московская техническая школа», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и председатель госкорпорации развития России «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов подписали cоглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках поддержки проекта «Московская техническая школа».

Документом предусматривается создание на базе высших учебных заведений и научных организаций сети центров технологических и производственных компетенций, которые планируется оснаститься современной инженерной и технологической инфраструктурой. Таким меры позволят давать кадрам опережающую подготовку и переподготовку под запросы столичной промышленности.

Кроме того, проект позволит столице обзавестись подготовленными инженерными кадрами, ведь, согласно ожиданиям, сотрудник, который отучиться про программе, будет производительнее другого больше чем на 20%.

Промышленные предприятия собираются сотрудничать со школой таким образом, что в рамках цифровой платформы МТШ предприятие направляет заявку на подготовку, переподготовку или же повышение квалификации кадров. После заявка обрабатывается техническими специалистами, далее подбирается образовательный кластер. В завершении предприятие-заказчик и организация образования разбирают, а также вносят корректировки в образовательную программу под исходный запрос.

Помимо прочего, партнеры могут претендовать на получение субсидий из бюджета Москвы для переподготовки кадров. Так, максимальная сумма компенсации составит 120 тыс. рублей на того, чтобы обучить одного сотрудника.

Первым направлением, которое собираются реализовать, станет ЦТПК «Технологии связи». Кроме того, планируется к реализации и другие направления, которые отделены ЦТПК по сквозным технологиям.

Реализация проекта внесет вклад в то, чтобы решить проблемы дефицита квалифицированных кадров.